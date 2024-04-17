BMGK'de kritik Filistin oylaması! ABD'den kötü sinyaller

17 Nisan 2024 06:40 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 06:41

İspanya'dan Filistin'e BM desteği: Tam üyelik ve tanınması için çaba göstereceğiz

İspanya'dan Filistin'e BM desteği: Tam üyelik ve tanınması için çaba göstereceğiz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in soykırım girişimi altındaki Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı oylanacak. Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, Arap Grubu adına Cezayir tarafından hazırlanan karar tasarısı metninde, "BM Genel Kurulu'na Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir" ifadesinin yer aldığını duyurdu.

Tasarının 18 Nisan'da bakanlar düzeyinde düzenlenecek "Filistin" toplantısında oylanacağı belirtiliyor. Ancak ABD yönetimi üyelik gündeme geldiğinde veto sinyalini peşinen vermişti.

VETOSUZ "9 EVET" GEREKİYOR

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, konuya ilişkin tutumlarının değişmediğini ifade ederek, "Filistin'in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz" demişti

Karar tasarısının geçmesi için 15 üyeli BMGK'de 5 daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması ve tasarının 9 "evet" oyu alması gerekiyor. Konseyden olumlu karar çıkması durumunda, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin evet olması şartı aranışyor.

ÖNCEKİ GİRİŞİMLER BOŞA ÇIKMIŞTI

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu girişim, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. 2012 yılında "gözlemci statüsü" alan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınmasını talep etmişti.

Bunun üzerine 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazan Guterres'in çağrısı üzerine, 8 Nisan'da Filistin'in talebi "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletildi. BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını açıkladı.