Böcekler ülkeyi resmen istila etti! Şimdiden onlarca kişi öldü

07 Mart 2024 16:08 - Güncelleme : 07 Mart 2024 16:09

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde metroda temizlik görevlisi olan 52 yaşındaki Mauricio Rios, 20 yıldır metroda temizlikçi olarak çalıştığını ve Piedras istasyonundaki peron boyunca kara bulutlar halinde uçan büyük ve gürültülü bir sivrisinek sürüsü gibi bir şeyi hiç görmediğini dile getirdi.

Rios, telefonunu çıkardı ve büyüyen sürüyü yarım dakika boyunca videoya aldı. Ardından dinlenme odasına koştu, amiriyle iletişime geçti ve istasyonu kapattı. Rios, "Çoğunlukla yaz aylarında böcekler ışığın cazibesine kapılarak buraya gelirler ama hiçbir zaman bu kadar büyük bir sürü olmazdı. Ertesi gün yeniden ortaya çıktılar. Neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve haberlerde gördüğüm kadarıyla burası tek yer değil." ifadelerine yer verdi.

Arjantin, Aedes aegypti türü tarafından taşınan bulaşıcı bir hastalık olan Dang hummasındaki artıştan sorumlu tutulan benzeri görülmemiş bir sivrisinek salgınına maruz kalırken konuyla alakalı video sosyal medyada hızla gündem oldu.

VAKALAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Sağlık bakanlığına göre, yılbaşından bu yana ülkede 74.555 Dang vakası kaydedildi ve bu rakam 2023'ün aynı dönemine kıyasla %2.153 artış gösterdi. 2024'te 47 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti ve sağlık yetkilileri önümüzdeki haftalarda vakaların artmaya devam etmesini bekliyor.

Dangın belirtileri arasında baş ağrısı, yüksek ateş, kusma, kas ve eklem ağrıları, gözlerin arkasında ağrı ve deri döküntüsü yer almaktadır. Bazen, özellikle de birden fazla kez enfekte olmuş kişilerde Dang hastalığı ağır seyredebilir ve ölüme yol açabilir.

Córdoba Üniversitesi Tropikal Hastalıklar Merkezi Başkanı Epidemiyolog Hugo Pizzi'ye göre salgına, "tropikalleşme" olarak adlandırdığı ülke sıcaklıklarındaki artış ve mevsim dışı yağmurlardaki artış neden oluyor.

"MÜKEMMEL BİR FORMÜL"

Hugo Pizzi, "Bu sivrisineklerin çoğalması için mükemmel bir formül" ifadelerine yer verdi. Pizzi, ayrıca insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle sivrisineklerin artık 25 yıl önce düşünülemeyecek bir bölge olan ülkenin güney illerinde de görülmeye başladığını sözlerine ekledi.

Sivrisinekler insanları sosyal sınıflarından bağımsız olarak ısırsa da, ülkenin özgürlükçü başkanı Javier Milei'nin Arjantin Pesosunu %54 oranında devalüe ettiği ve tüm fiyat kontrollerini ortadan kaldırdığı Aralık ayından bu yana sivrisinek kovucuların fiyatı %170 arttığı için korunma giderek daha pahalı hale geliyor. 290 ml'lik bir sprey kutusu en az 3,620 pesoya (127 Türk lirası) mal oluyor.

Geçen yıl Nisan ayında Arjantin sağlık yetkilileri Japon Takeda laboratuarı tarafından üretilen ve dört Dang serotipine karşı koruma sağlayan bir Dang aşısını onayladı ancak aşının fiyatı ülkedeki çoğu insan için erişilebilir olmaktan çok uzak. Sağlık bakanlığı sözcüsüne göre hükümetin şu anda aşıyı genel kullanıma sunma planı yok çünkü daha fazla deneme yapılması gerektiğine inanıyor.

MİLEİ YÖNETİMİ ÖNCEKİ BAŞKANI SORUMLU TUTUYOR

Milei hükümeti salgından önceki yönetimi sorumlu tutarak eski başkan Alberto Fernández'in halkı risk konusunda eğitmediğini söyledi. Milei'nin kampanya yöneticisi Fernando Cerimedo da X kanalında Bill Gates'in sivrisinekleri yeni hükümete zarar vermek ve Dang aşılarından kar etmek için kasıtlı olarak saldığını öne sürdü ancak herhangi bir kanıt sunmadı.

Pizzi, birçok Arjantinlinin hala durumu ciddiye almadığını söyledi. Ocak ayında kuzeydeki Misiones eyaletinde üç aylık bir çocuk Dang hummasından ölmüştü.

Pizzi, Arjantin hükümetini ve genel olarak halkını Dang hastalığına ve onu taşıyan böceğe karşı daha sıkı mücadele etmeye çağırdı. "Bir sivrisinek, böylesine küçük bir canlı bizi korkutamaz" dedi.