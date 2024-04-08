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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 09:29 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:39

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Boeing uçağının bu kez kalkış esnasında motor kapağı düştü. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü

Bir Boeing uçağının kapısının havada kopmasıyla baş gösteren skandalların sonu gelmiyor. ABD'de kapısı uçan Boeing MAX 737 ile aynı model uçağın bu kez motor kapağı kalkış esnasında koptu ve kanatlardan birine çarptı. Southwest Airlines'a ait uçak, bir süre havada yol aldıktan sonra Denver Havalimanı'na geri döndü. 

135 yolculu uçakta kimse zarar görmeden başarılı bir iniş gerçekleştirildi. Havayolu şirketi olayla ilgili soruşturma başlattı. Uçağın 2015 yapımı olduğu belirtildi. 

HAVADA KAPISI KOPMUŞTU

Öte yandan ABD’de yaşanan uçak kapısı kopması olayı, Boeing 737 uçaklarının üretimiyle ilgili endişeleri gündeme getirmiş, yapılan incelemelerde uçaklardaki civataların gevşek olduğu sonucu çıkmıştı.

Boeing uçağında bir skandal daha! Bu kez uçağın motor kapağı düştü - 1. Resim

Olayın ardından dünya çapında yüzlerce uçuş iptal olmuştu. ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA)  bu tip uçaklara yönelik inceleme başlatırken THY de filosundaki Boeing 737 uçuşlarını durdurmuştu.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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