Boykot İsrail'i zora soktu silah bulmak için alternatif arıyor

25 Mart 2024 17:00 - Güncelleme : 25 Mart 2024 17:19

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Refah saldırısı ihtimali Washington ile Tel Aviv'i karşı karşıya getirdi. Bazı ülkeler de İsrail'e karşı boykotlarını artırdı. Bazı ülkelerin 'sessiz boykot' politikaları mühimmat sevkiyatını da kapsadı. İsrail artık alternatif yollar araştırmaya başladı.

Hollanda, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamak için kullandığı F-35 savaş uçağının tüm parçalarının ihracatını yasakladı. Belçika, İsrail'e barut ihracatı için verilen iki lisansı askıya aldı. Japonya'nın Itochu Corporation şirketi, İsrailli silah üreticisi Elbit Systems ile olan ortaklığını sona erdireceğini duyurdu.

İtalya, savaşın en başından beri İsrail'e tüm silah sistemleri ya da askeri malzeme sevkiyatını askıya aldı. İspanya, savaşın başlamasından bu yana İsrail'e silah satmıyor ve şu anda silah satışlarına ambargo uyguluyor.

Kanada ise İsrail'e silah satışını durduracağını açıkladı.

AVRUPA ÜLKELERİ FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'dan 22 Mart'ta yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, dört ülkenin liderleri, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesi marjında Gazze ve Orta Doğu'daki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya gelmişti.

Liderler, derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın hızla, kitlesel ve sürekli olarak artırılmasının acil gerekliliğinin yanı sıra bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşmanın tek yolunun, iki devletli çözümün uygulanmasından geçtiği konusunda da mutabık kalmıştı.

Filistin'i tanımaya hazır olup olmadıklarını ele alan liderler, "doğru koşullar" sağlandığı ve olumlu katkıda bulunabileceği zaman bu kararı almaya hazır oldukları konusunda fikir birliğine varmıştı.

Daha önce Belçika da prensip olarak Filistin devletini tanıma kararı aldığını, bunu "doğru zaman geldiğinde" yapacağını duyurmuştu.