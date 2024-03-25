Bu acıya yürek dayanmaz! Gazzeli baba, 2 çocuğunu birer saat arayla toprağa verdi

25 Mart 2024 10:04 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:16

İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33 bine dayanmış durumda... Savaş sucu işleyen İsrail, bölgeye yardım girişini de engelliyor. Her geçen saat bölgede biri açlık ve susuzluktan hayatını kaybediyor.

İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan 33 yaşındaki Yahya Habbuş, yetersiz beslenmeden vefat eden 10 yaşındaki oğlu Süheyl'i toprağa verdi. Büyük bir acı yaşayan Gazzeli baba Habbus, döndüğünde acısı daha da katlandı. Gazzeli baba, mezarlıktan döndüğünde 8 yaşındaki diğer oğlu Muhammed'in de hayatını kaybettiği haberini aldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERDİ

Gazzeli baba, yetersiz beslenmeden dolayı bir deri bir kemik kalan çocuklarına gözyaşlarıyla veda etti. Çocukların doğuştan beyin felci hastası olduğu öğrenildi.

HER GEÇEN GÜN SAYI ARTIYOR

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.