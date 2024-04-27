Bu kez Türkiye listede yok, komşu var! 2024'te Dünyanın en hızlı yaşlanan 5 ülkesi

27 Nisan 2024 16:01 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:02

Bunları dünyanın en zenginleri bile zor alıyor! Listede yer alanlar ağızları açık bıraktı

Bunları dünyanın en zenginleri bile zor alıyor! Listede yer alanlar ağızları açık bıraktı

Dünya genelinde doğurganlık oranının düşmesi sonrası birçok bölgede nüfus artışında yavaşlama yaşanıyor. Uzmanlar dünyanın "21. yüzyıl boyunca sarsıcı bir sosyal değişimle" karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

En son Lancet dergisinde yeni yayınlanan araştırmaya göre, küresel olarak ülkelerin büyük bir çoğunluğu 2100 yılına kadar nüfus büyüklüğünü sürdürecek kadar yüksek doğurganlık oranına sahip olmayacak.

İnsidermonkey'de yer alan habere göre dünyanın en hızlı yaşlanan 5 ülkesi belli oldu. Uzmanlar tarafından olumsuz olarak değerlendirilen listede Türkiye yok fakat komşu ülke Yunanistan'ın olması dikkat çekti.

5. YUNANİSTAN

Demografik Yaşlılık-Çalışma Yaşı Oranı: 70,7

Yunanistan, Avrupa Birliği'nin en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında yer alıyor. 1951'de Yunan nüfusunun yalnızca %6,8'i 65 yaşın üzerindeydi. 2020 yılına gelindiğinde bu sayı %22,28'e fırlayarak Yunanistan'ı AB'de en fazla yaşlı nüfusa sahip beşinci ülke haline getirdi. Dünya Bankası'na göre, 2004'ten bu yana Yunanistan'da çalışma çağındaki sakinlerin (15-64 yaş) oranı %67 civarında sabit kaldı.

4. İSPANYA

Demografik Yaşlılık-Çalışma Yaşı Oranı: 77,2

İspanya, son 10 yılda en hızlı demografik yaşlanmayı yaşadı; ortalama yaş 2012 (40,8 yıl) ile 2021 (44,7 yıl) arasında 3,9 yıl arttı. Ülkedeki yaşlıların sayısı 2023'ten bu yana altı milyon artarak 9,68 milyona ulaştı. Bu çarpıcı artış, İspanya'nın giderek artan yaşlı nüfusa sahip bir ülke olduğunu gösteriyor.

3. İTALYA

Demografik Yaşlılık-Çalışma Yaşı Oranı: 78,1

İtalya, dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri listemizde üçüncü sırada yer alıyor. 2022 yılında İtalya'da, çalışma çağındaki (15-64 yaş) her 100 vatandaşa karşılık 65 yaş üstü 37 kişi bulunuyordu ve bu oranın 2050 yılına kadar 65'e çıkması bekleniyor. Eurostat verileri, İtalya'nın AB'nin en yaşlı ülkesi konumunu doğruluyor. Ortalama yaş 48'i aşmaktadır. İtalya, Portekiz ile birlikte %24 ile 65 yaş üstü nüfusun en yüksek oranına sahip olup bu da nüfusun neredeyse dörtte birini oluşturmaktadır.

2. JAPONYA

Demografik Yaşlılık-Çalışma Yaşı Oranı: 80,0

Şu anda on kişiden fazla kişinin 80 yaşını aştığı Japonya, en yaşlı nüfus açısından dünya rekorunu elinde tutuyor . Son veriler, ülkenin 125 milyon nüfusunun %29,1'inin 65 yaş ve üzerinde olduğunu, yani yaklaşık 36,23 milyon kişinin bulunduğunu ortaya koyuyor. Düşük doğum oranları ve yüksek yaşam beklentisinin birleşimi nedeniyle bu eğilimin devam etmesi muhtemeldir. Japonya, dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri listesinde ikinci sırada yer alıyor.

1. GÜNEY KORE

Demografik Yaşlılık-Çalışma Yaşı Oranı: 82,3

Güney Kore, dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip, hızla yaşlanan bir nüfusla karşı karşıya. 2025 yılına gelindiğinde ülkenin, nüfusun %20'sinden fazlasının 65 yaş ve üzerinde olacağı "süper yaşlı bir toplum" haline gelmesi öngörülüyor. Bu eğilim, çalışma çağındaki önemli bir nüfusun (%70,94'ü 15 ile 64 arasında) yanı sıra artan yaşlı nüfusu (64 yaşın üzerinde %17,49) gösteren 2022 verilerinde de açıkça görülmektedir.