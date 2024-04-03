Bu köyde neredeyse herkes böbreğini sattı!

03 Nisan 2024 11:47 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:02

Fiziksel olarak sağlıklı olsa da ötanazi isteği kabul edildi!

Fiziksel olarak sağlıklı olsa da ötanazi isteği kabul edildi!

Dünyanın birçok yerine yayılan organ kaçakçıları, Nepal'deki bir köyde neredeyse herkesi kandırdı. Araştırmacılar, köydeki her yetişkinin böbreklerinden birini para karşılığı sattığını doğruladı.

Büyük ödemeler vaadiyle kandırılan köylülere, sağlık riskleri hakkında hatta böbreklerinin yeniden büyüyeceğine dair yalanlar söylenerek kandırıldı.

BAZILARI VAZGEÇSELER DE KAÇIRILDILAR

2015 yılında bir araştırmaya göre, aynı köyde 300'den fazla kişi böbreklerini 160 bin sterlin yani yaklaşık 6 buçuk milyon TL fiyata sattığı ortaya çıktı.

Böbrek satmalarındaki hayati riskleri öğrenen bazı köylüler sonradan vazgeçseler de böbreklerini vermeye zorlandıklarını hatta kaçırıldıklarını anlattılar.

Raporlar, böbreğini satan köylülerin bu ülkede kavurucu sıcakta ve zorlu koşullar altında çalıştıkları için böbrek yetmezliğine karşı özellikle savunmasız olduklarını gösterdi.

Yoksulluk, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinde iş aramak üzere evlerini terk eden Nepalli genç erkeklerin sayısında artışa neden oldu.

ÇOĞU SAĞLIK SIKINTISI YAŞIYOR

Suudi Arabistan'da üç yıl çalışan 29 yaşındaki Jit Bahadur Gurung, Sky News'e şunları söyledi:

"Aşırı sıcakta, yani 50 derece civarında çalışmak zorunda kaldım. Öğle yemeği yemeye, tuvalete gitmeye ya da su içmeye vaktimiz olmadı. Aşırı terliyordum. Bir anda ayaklarımın şiştiğini hissettim ve yürüyemiyordum. Daha sonra böbreğimin iflas ettiği söylendi."

Bu zorlu süreçten sağ kurtularak Nepal'e dönen Gurung'un böbreksiz hayatta kalabilmek için diyalize girmesi ve bu süreçte de organ nakli için donör bulması gerekiyor.