Bugatti'nin yasak listesine Tom Cruise da eklendi! Milyonlar da dökse aracı satın alamayacak

05 Nisan 2024 16:50 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:15

Az bilinen 'fotoğraf kuralı' uçaktan atılmasına neden oldu! Neye uğradığını şaşırdı

Az bilinen 'fotoğraf kuralı' uçaktan atılmasına neden oldu! Neye uğradığını şaşırdı

Ünlü oyuncu Tom Cruise'un Bugatti marka araba satın alması yasaklandı. Üstelik seneler önce başına gelen talihsiz bir olay yüzünden. Görevimiz Tehlike 3 filminin Hollywood'daki Grauman'in Çin Tiyatrosu'nda düzenlenen galasına Bugatti marka aracıyla gelen dünyaca ünlü oyuncu, kırmızı halıya da aracıyla geldi ve basın o anları anbean kaydetti.

KAPIYI AÇMASI 40 SANİYE SÜRDÜ

Aracından inmek için hamle yapan Tom Cruise, inerken takıldı. Ufak bir tökezleme yaşayan Crusie ardından beraber geldiği eşi Katie Holmes'ın kapısını açarken de zorlandı. Cruise'un kapıyı açması 40 saniye sürdü.

TOM CRUISE DA YASAKLILAR LİSTESİNDE ARTIK

Tom Cruise'un Bugatti ile yaşadığı bu anlar her yerde viral görüntüler haline geldi ve lüks araba markası hamlesini yaptı. Cruise artık Bugatti marka araç satın alamayacak.

Öte yandan Simon Cowell, Floyd Mayweather ve Jenson Button da Bugatti'nin yasak listesinde.