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25 Şubat 2024 20:50 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 20:58

Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: En az 15 ölü, 2 yaralı

Burkina Faso'da Seno eyaletinde yer alan Essakane köyünde pazar günü kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burkina Faso&#039;da kiliseye silahlı saldırı: En az 15 ölü, 2 yaralı
Burkino Faso, Kilise, Saldırı

Burkina Faso’da kiliseye saldırı düzenlendi. Saldırı, Essakane köyündeki Katolik kilisesinde pazar ayini sırasında gerçekleşti. Silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğu düşünülüyor.

TERÖR SALDIRISI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Dori Piskoposluğuna bağlı papaz Jean-Pierre Sawadogo yaptığı açıklamada, "Essakane köyü Katolik cemaatinin bugün, 25 Şubat'ta pazar duası için toplandıkları sırada uğradıkları terörist saldırıyı dikkatinize sunuyoruz" dedi.

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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