Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: En az 15 ölü, 2 yaralı
Burkina Faso'da Seno eyaletinde yer alan Essakane köyünde pazar günü kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Burkina Faso’da kiliseye saldırı düzenlendi. Saldırı, Essakane köyündeki Katolik kilisesinde pazar ayini sırasında gerçekleşti. Silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğu düşünülüyor.
TERÖR SALDIRISI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Dori Piskoposluğuna bağlı papaz Jean-Pierre Sawadogo yaptığı açıklamada, "Essakane köyü Katolik cemaatinin bugün, 25 Şubat'ta pazar duası için toplandıkları sırada uğradıkları terörist saldırıyı dikkatinize sunuyoruz" dedi.
Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.