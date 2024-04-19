Canlı yayında hayatını kaybetti! Genç fenomenin acı sonu

19 Nisan 2024 16:53 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:05

Sosyal medya platformu Instagram'da binlerce takipçisi olan, 20 yaşındaki Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, takipçileri için canlı yayın yaparken hayatını kaybetti. Instagram'da takipçi sayısını artırmaya çalışan Santos, Brezilya'nın Americana eyaletindeki Büyük Salto Gölü'ne gitti ve takipçilerine ''Size canlı bir şeyler sunacağım'' vaadinde bulundu.

CANLI YAYINDA GÖLE DÜŞTÜ

Göl kenarında canlı yayın yaptığı esnada göle düşen fenomenin imdadına arkadaşları yetişmek için koşsalar da başarılı olamadılar.

Brezilya Kamu Güvenliği Sekreterliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşları, genç adamı kurtarmaya çalıştı ancak başarısız oldu. İtfaiye çağrıldı, fakat adam canlı kurtarılamadı. Olay, Polis Merkezi'nde şüpheli ölüm olarak kaydedildi ve soruşturma devam ediyor.''

FENOMENİN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Tragediden sonra, Diego'nun kardeşi, Instagram profilini kullanarak hayranlarına açıklamada bulundu:

"Bugün üzücü bir haber aldık, kardeşim nehre düştü ve geri dönmedi.''

Diego için 18 Nisan Perşembe günü Parque das Palmeiras Mezarlığı'nda bir cenaze töreni düzenlendi.

Diego, bir şarkıcı ve besteci olarak tanınıyordu.