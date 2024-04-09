Çeçen lider Kadirov'dan ilginç yasak! Rusya'yı da sarsacak

09 Nisan 2024 11:54 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:47

Nüfus geriledi arsalar bedava oldu! Kasabaya taşınanlara da para verilecek işte şartlar

Nüfus geriledi arsalar bedava oldu! Kasabaya taşınanlara da para verilecek işte şartlar

Ramazan Kadirov yine bir ilginç yasakla ön plana çıktı. Çeçen lider, geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanı Musa Dadayev ile bir araya geldi ve müzik türlerini yasaklama kararı aldı.

Çeçenistan'da çok hızlı ya da çok yavaş müziklerin kamusal alanlarda çalınmasını yasaklayan Kadirov'un bu kararı Rusya'yı da sarsacak. Kültür Bakanı Dadayev ile görüşmesinin ardından kararname ile yasağı duyuran Kadirov, sadece dakika başına 80 ile 116 vuruş tempoda olan şarkıların çalınmasına izin verdi. Bunların dışındaki tempolardaki şarkılar ise yasaklı olacak.

RUS MARŞI DA YASAKLANABİLİR

Örneğin Elvis Presley, Miley Cyrus ve Bruno Mars gibi sanatçıların bu tempoda şarkıları var. Bunların yanı sıra en dikkat çeken nokta ise Rusya Ulusal Marşı'nın da bu tempolar aralığında olması. Bu sebeple Rusya Ulusal Marşı da yasaklanabilir.

ÇEÇEN ZİHNİYETİYLE UYUMLU OLMAYANLAR YASAKLANDI

Konu üzerine açıklama yapan Kültür Bakanı Dadayev, şunları söyledi:

"Çeçen Cumhuriyeti Başkanı Ramzan Kadirov ile mutabık kaldığımız nihai kararı açıkladım; bundan böyle tüm müzikal, vokal ve koreografik eserler dakikada 80 ila 116 vuruşluk bir tempoya uygun olmalıdır.''

''Alınan bu karar Çeçen müzik ve dans eserlerinin Çeçen zihniyeti ve müzik ritmiyle uyumlu olmasını sağlayarak Çeçen halkının kültürel mirasını halkımıza ve çocuklarımızın geleceğine taşımayı amaçlıyor.''