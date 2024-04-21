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21 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:06

Cenaze yolunda onlarca ölü! Aşırı yüklü tekne alabora oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de aşırı yüklü tekne alabora oldu. Köy liderinin cenazesine giden onlarca kişi hayatını kaybetti.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bangui'de dün köy liderinin cenazesine gitmek için yola çıkan tekne faciasında bilanço artıyor. Ombella-Mpoko vilayetinin Mokelo köyüne doğru hareket eden aşırı yüklü teknenin alabora olduğu kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Cenaze yolunda onlarca ölü! Aşırı yüklü tekne alabora oldu - 1. Resim

TEKNE'DE 300'DEN FAZLA KİŞİ VARDI

Yetkililer, "Suyun altında kalan insan sayısını bilmiyoruz" açıklamasını yaparken, görgü tanıkları Mpoko Nehri üzerinde alabora olan teknenin 300'den fazla kişiyi taşıdığını aktardı.

Cenaze yolunda onlarca ölü! Aşırı yüklü tekne alabora oldu - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hükümet Sözcüsü Maxime Balalou, acılı aileler için destek sistemi kurulduğunu duyurdu.

Cenaze yolunda onlarca ölü! Aşırı yüklü tekne alabora oldu - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze yolunda onlarca ölü! Aşırı yüklü tekne alabora oldu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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