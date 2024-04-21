21 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:06
Cenaze yolunda onlarca ölü! Aşırı yüklü tekne alabora oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de aşırı yüklü tekne alabora oldu. Köy liderinin cenazesine giden onlarca kişi hayatını kaybetti.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bangui'de dün köy liderinin cenazesine gitmek için yola çıkan tekne faciasında bilanço artıyor. Ombella-Mpoko vilayetinin Mokelo köyüne doğru hareket eden aşırı yüklü teknenin alabora olduğu kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.
TEKNE'DE 300'DEN FAZLA KİŞİ VARDI
Yetkililer, "Suyun altında kalan insan sayısını bilmiyoruz" açıklamasını yaparken, görgü tanıkları Mpoko Nehri üzerinde alabora olan teknenin 300'den fazla kişiyi taşıdığını aktardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hükümet Sözcüsü Maxime Balalou, acılı aileler için destek sistemi kurulduğunu duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı