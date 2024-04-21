Cenaze yolunda onlarca ölü! Aşırı yüklü tekne alabora oldu

21 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:06

Körfez ülkesinde ilginç görüntüler: Lüks araçlar böyle tahliye edildi!

Körfez ülkesinde ilginç görüntüler: Lüks araçlar böyle tahliye edildi!

Bangui'de dün köy liderinin cenazesine gitmek için yola çıkan tekne faciasında bilanço artıyor. Ombella-Mpoko vilayetinin Mokelo köyüne doğru hareket eden aşırı yüklü teknenin alabora olduğu kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

TEKNE'DE 300'DEN FAZLA KİŞİ VARDI

Yetkililer, "Suyun altında kalan insan sayısını bilmiyoruz" açıklamasını yaparken, görgü tanıkları Mpoko Nehri üzerinde alabora olan teknenin 300'den fazla kişiyi taşıdığını aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hükümet Sözcüsü Maxime Balalou, acılı aileler için destek sistemi kurulduğunu duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.