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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 15:16 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:31

Çığlık kostümüyle komşusunu katletti film izlemeye geri döndü!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Çığlık filmi gerçek oldu. Bir adam Çığlık filminin kostümüyle komşusunu katletti. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Çığlık kostümüyle komşusunu katletti film izlemeye geri döndü!

ABD'nin Pennsylvania'daki eyaletinde Çığlık filmi gerçek oldu. Filmdeki seri katil gibi giyinen 30 yaşındaki Zak Moyer, komşusu olan Edward Whitehead Junior'ı çok sayıda bıçak darbesi ve elektrikli testere ile öldürdü. 

Çığlık kostümüyle komşusunu katletti film izlemeye geri döndü! - 1. Resim

TARTIŞTI, KATLETTİ, FİLM İZLEMEYE GİTTİ

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Moyer önce bir süre komşusuyla tartıştı ardından komşusunu korkunç şekilde katletti ve evine dönerek film izlemeye devam etti. 

Çığlık kostümüyle komşusunu katletti film izlemeye geri döndü! - 2. Resim
Edward Whitehead Junior

İLK CİNAYETİ OLMAYABİLİR

Polis, evinde film izlediği sırada Moyer'i gözaltına aldı. Yetkililer, soruşturma çerçevesinde Moyer'in ilk cinayeti olmadığını, polisin bir kadın ve bir çocuğun ölümünde de parmağı olabileceği iddiası üzerinde durduklarını açıkladı. 

Çığlık kostümüyle komşusunu katletti film izlemeye geri döndü! - 3. Resim
Zak Moyer

BABASI DA AİLEYİ TACİZ ETTİ

Öte yandan olaydan sonra Moyer'in babası da Whitehead ailesini taciz etmeye başlayınca o da gözaltına alındı. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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