Çin'de facia! Kargo gemisinin çarptığı köprü çöktü: 5 ölü

23 Şubat 2024 06:36 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 06:37

Çin'in Guangcou şehrinde bulunan İnci Nehri'nde feci bir kaza meydana geldi. Nehrin üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya, ikisi köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.

Araçlarda bulunan kişilerden 5'i yaşamını yitirdi. Geminin kaptanı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.