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23 Şubat 2024 06:36 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 06:37

Çin'de facia! Kargo gemisinin çarptığı köprü çöktü: 5 ölü

Çin'in Guangcou şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü, 5 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çin&#039;de facia! Kargo gemisinin çarptığı köprü çöktü: 5 ölü
Çin, Köprü Çökmesi

Çin'in Guangcou şehrinde bulunan İnci Nehri'nde feci bir kaza meydana geldi. Nehrin üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü.

Çin'de facia! Kargo gemisinin çarptığı köprü çöktü: 5 ölü - 1. Resim

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya, ikisi köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.

Çin'de facia! Kargo gemisinin çarptığı köprü çöktü: 5 ölü - 2. Resim

Araçlarda bulunan kişilerden 5'i yaşamını yitirdi. Geminin kaptanı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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