Çin'in gizemli uçağı ilk kez görüldü

19 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:31

Dünya genelinde çıkan gerginlikler sonrası birçok ülke hava kuvvetlerine takviyeler yapıyor. Hava kuvvetleri uluslararası arenada en önemli güç unsuru haline geldi. Çin'in, 2019'da Pekin'de düzenlenen Ulusal Gün Geçit töreninde tanıttığı "gizemli" yüksek irtifa, yüksek hızlı keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüldü.

Defence Blog internet sitesinin haberine göre, sesten üç kat daha hızlı ve yaklaşık 30 kilometre irtifaya çıkabilecek kabiliyette olacağı kaydedilen WZ-8 keşif uçağı, Xian H-6 bombardıman uçağının altına yerleştirilmiş halde görüntülendi.

İSTİHBARAT FAALİYETLERİNDE KULLANILACAK

Çin'in "gizemli" WZ-8 keşif uçağını öncelikle Tayvan, Güney Kore, Japonya başta olmak üzere Güney Asya istihbarat faaliyetlerinde kullanması bekleniyor.

Xian H-6 bombardıman uçağının altında görülen ve mevcut dronların aksine kendi başına havalanamadığı kaydedilen WZ-8 keşif uçağının belirli bir irtifaya çıkmasının ardından gökyüzündeki seyrine başlayabildiği belirtiliyor.

İnsansız hava aracı WZ-8'in uyduların etkin olamadığı bölgelerde istihbarat toplamada işlevsel olabileceği ifade ediliyor.