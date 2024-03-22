Çinli oyun şirketinde akılalmaz cinayet! Şirketin kurucusunu zehirleyerek öldürdü

22 Mart 2024 17:27 - Güncelleme : 22 Mart 2024 17:27

Vicdansızlığın bu kadarı! Yasaklı mühimmatla toprağı da zehirliyorlar

Vicdansızlığın bu kadarı! Yasaklı mühimmatla toprağı da zehirliyorlar

Şanghay Birinci Orta Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, eski yönetici Şü'nün, şirketin kurucusu olan Lin'i aralarında iş sebebiyle çıkan tartışma ve anlaşmazlık nedeniyle Kasım 2020'de zehirlediği belirtildi.

Açıklamada Şü'nün, Eylül-Aralık 2020'de ofisteki içeceklerine zehir dökerek şirketin kurucusu başta olmak üzere 4 iş arkadaşını da zehirlediği fakat bu kişilerin iyileştiği aktarıldı.

Mahkeme Şü'ye, işlediği suçlar sebebiyle idam cezası verdi. Polis, 39 yaşındaki şirketin kurucusu Lin'in yemeğine koyulan zehir nedeniyle 10 gün içinde ölmesinin ardından Şü'yü suçlu bulmuş ve gözaltına almıştı.

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