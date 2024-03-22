22 Mart 2024 17:27 - Güncelleme : 22 Mart 2024 17:27
Çinli oyun şirketinde akılalmaz cinayet! Şirketin kurucusunu zehirleyerek öldürdü
Çin'in tanınmış oyun şirketlerinden Yoozoo Games'in eski yöneticisi Şü Yao, şirketin kurucusu olan Lin Çi'yi zehirleyerek öldürdü ve idam cezasına çarptırıldı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Şanghay Birinci Orta Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, eski yönetici Şü'nün, şirketin kurucusu olan Lin'i aralarında iş sebebiyle çıkan tartışma ve anlaşmazlık nedeniyle Kasım 2020'de zehirlediği belirtildi.
Açıklamada Şü'nün, Eylül-Aralık 2020'de ofisteki içeceklerine zehir dökerek şirketin kurucusu başta olmak üzere 4 iş arkadaşını da zehirlediği fakat bu kişilerin iyileştiği aktarıldı.
Mahkeme Şü'ye, işlediği suçlar sebebiyle idam cezası verdi. Polis, 39 yaşındaki şirketin kurucusu Lin'in yemeğine koyulan zehir nedeniyle 10 gün içinde ölmesinin ardından Şü'yü suçlu bulmuş ve gözaltına almıştı.
ÜNLÜ DİZİNİN OYUNUNU YAPMIŞLARDI
Yoozoo, ünlü "Game of Thrones" dizisinden esinlenen "Game of Thrones: Winter Is Coming" adlı çevrim içi oyun geliştirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı