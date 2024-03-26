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26 Mart 2024 16:02 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:08

Çocukların sosyal medyaya erişimi kısıtlanıyor! Onay çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan yasaya onay verildi.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çocukların sosyal medyaya erişimi kısıtlanıyor! Onay çıktı

ABD'nin Florida eyaleti Valisi Ron DeSantis, çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısını imzaladı. DeSantis, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmalarını yasaklayan, 14-15 yaşındaki çocukların ebeveynlerinin onayını alarak hesap açmalarına izin veren yasaya ilişkin açıklama yaptı. Vali DeSantis, sosyal medyanın çocuklara depresyon, kendine zarar verme ve intihar gibi çeşitli yollarla zarar verdiğini ifade etti. 

DeSantis, çocukların pornografik içerikli internet sitelerine erişiminin yaş doğrulama özelliğiyle engellenmesini hedefleyen yasanın, ebeveynlere çocuklarını koruma imkanı sağlayacağını söyledi. 

Çocukların sosyal medyaya erişimi kısıtlanıyor! Onay çıktı - 1. Resim

YASAYA KARŞI ÇIKANLAR VAR

Öte yandan, karşıtları benzer kanunların diğer eyaletlerde mahkemelerce kaldırıldığını anımsatarak, Florida'daki yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. 

Yasanın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, 25 Ocak'ta 16 yaş altındaki çocukların ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etmişti ancak DeSantis, tasarıyı ebeveyn haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle veto etmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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