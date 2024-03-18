Çocuktaki morlukları önemsemeyen doktorlar büyük yanılgıya uğradı! Annenin acı tecrübesi

18 Mart 2024 10:40 - Güncelleme : 18 Mart 2024 11:15

Lizzie Croft, 3 yaşındaki oğlu Patrick'in vücudunda geçtiğimiz yaz morluklar oluşmaya başladığını fark etti. Dokunulduğunda acıya dönüşen morluklar hakkında doktorlar ilk başta rastgele işaretler olduklarını söylediler. Fakat morluklar giderek daha belirgin hale geldi ve vücuda yayılmaya başladı. Küçük çocuğun ağzında da yaralar oluşmaya başladı, yanaklarında kan lekeleri, zamanla kilo kaybetti ve cildinde döküntüler oluşmaya başladı.

Doktorlar da bir süre Patrick'e neler olduğunu anlayamadılar, bir belirsizliğin ardından lösemi olduğunu söylediler. Oğlunu özel bir hastaneye götüren 36 yaşındaki Lizzie, lösemi teşhisinin yanlış olduğunu aslında oğlunun nadir görülen bir hastalığa tutulduğunu öğrendi.

BELİRTİLER LÖSEMİ GİBİ OLSA DA HASTALIK BU DEĞİLDİ

Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesi'nin Kemik İliği Nakli servisi de yapılan biyopsiyle Patrick'in lösemi olmadığını doğruladı. Anne Lizzie, ilk fiziksel semptomların kırmızı, kahverengi, mor renklerde görülebilen morarmalar olduğunu bunun ise düşük kan trombositlerinden kaynaklandığını söyledi ve şunları anlattı:

''Diğer birçok ebeveynle konuştuğumuzda semptomların oldukça minimal düzeyde olduğu görülüyordu. Patrick hayat dolu küçük bir çocuktu ve bir şeylere çarpıyor ve morarıyordu. Ancak morarma o kadar ciddileşti ki bunu biliyordum, bu normal değildi. Oldukça korkutucuydu. Onu kucağıma aldığımda bile iz bırakmaya başladı."

"Bir çocukta kilo kaybı gerçekten önemli. Daha sonra diş eti kanaması oldukça kötüleşti. Ardından ağızda yaralar ve kan lekeleri oluştu."

APLASTİK ANEMİ TEŞHİSİ KONULDU

Great Ormond Street Hastanesi'ne göre Patrick'e sonunda her yıl sadece 30 ila 40 çocuğa teşhis konulan nadir bir hastalık olan aplastik anemi teşhisi konuldu. Bu hastalık, kemik iliği yetmezliği olarak nitelendirilebiliyor, aniden ortaya çıkıyor ve zamanla gelişebiliyor. Kemik iliği her üç kan hücresinden (kırmızı, beyaz ve trombositler) yeterince üretemediğinde ortaya çıkıyor.

Lizzie, "Bunun ne olduğunu gerçekten bildikleri için rahatladım çünkü yazdan ekime kadar bilinmeyenin içinde uzun bir zaman geçirdik. Çok belirsiz bir durumdaydık ve test sonuçlarının gelmesini bekliyorduk ve bazı kan testlerinin farklı hastanelere gönderilmesi gerekti çünkü tanı konmadan önce pek çok şeyi elemek zorunda kaldılar."

KEMİK İLİĞİ NAKLİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Çeşitli testler ve teşhislerin ardından aile, Patrick'in babasının hayati öneme sahip kemik iliği naklinden önce tam uyumlu olduğuna dair "şaşırtıcı" bir haber aldı. Ancak daha fazla testin ardından sağlık görevlileri, babasında aktif olmayan bir virüsün bulunduğunu keşfetti ve bu da onun artık bağış işlemine devam edemeyeceği anlamına geliyordu.

Şans eseri, sonunda Washington, Amerika'da genç bir kadınla eşleşme bulundu ve nakil bu yıl 15 Şubat'ta başarıyla gerçekleşti. Patrick şimdilerde iyileşme sürecinde.

Yaşadıkları kötü deneyimin ardından şimdilerde farkındalık oluşturmak için yaşadıklarını anlatan Lizzie, herkesi kemik iliği bağışı yapmaya çağırıyor.