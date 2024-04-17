Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail sözleri dünya basınında! Dikkat çeken analiz

17 Nisan 2024 13:08 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 13:09

2024 yerel seçimlerini dünya basını böyle gördü! İşte ilk manşetler

2024 yerel seçimlerini dünya basını böyle gördü! İşte ilk manşetler

İsrail'in Şam'daki İran elçiliğini hedef almasının ardından İran "intikam saldırısı" gerçekleştirdi. Orta Doğu'da tansiyon daha da yükseldi.

Tahran yönetimi 300'den fazla füze ve İHA ile İsrail'i hedef aldı. İsrail saldırının ardından İran'a karşılık verileceğini ilan ederek misilleme tehdidinde bulundu.

Bu olayların gölgesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması dünya basınında yankı buldu.

"TEK SORUMLUSU"

Hindistan merkezli India Today, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benjamin Netanyahu'nun Ortadoğu'daki son gerilimlerin 'tek sorumlusu' olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

İran merkezli Press TV okuyucularıyla buluşturduğu haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'da artan gerilimin sorumlusunun yalnızca İsrail rejimi olduğunu söyledi" ifadesine yer verdi.

Yunan Kathimerini haberinde, "Kabine toplantısının ardından Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, 'İsrail bölgesel bir çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor ve İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine saldırısı son damla oldu' dedi." ifadelerini kullandı.

Yunanistan merkezli Ethnos ise Erdoğan'ın bölgede oynadığı role dikkat çekti. Yunan gazete "Erdoğan, İran ile İsrail arasında dengeleyici bir rol oynuyor" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.

Ethnos'un haberinde, "İran'ın İsrail'e saldırısının ardından ilk açıklamasında taraf tutmaktan kaçınan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraf tutmadı ve eleştirilerini İsrail'in Netanyahu yönetimindeki eylemlerine yoğunlaştırarak onu orantısız tepkiler vermekle suçladı" denildi.

"NETANYAHU VE ONUN KANLI YÖNETİMİ"

Times of Israel haberinde 'İsrail'i ve liderliğini sürekli eleştiren Türk lider, televizyonda yaptığı açıklamalarda, '13 Nisan akşamı yüreklerimizi yakan gerilimin asıl sorumlusu Netanyahu ve onun kanlı yönetimidir' dedi" ifadesine yer verdi.

Bir başka İsrail gazetesi Jerusalem Post ise, "Erdoğan: Ortadoğu'daki son gerilimlerin tek sorumlusu İsrailli Netanyahu" manşetini attı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısının asıl sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu söyledi" dedi.

İngiltere merkezli olan Middle East Eye da, "Erdoğan Ortadoğu'daki gerilimi tırmandırmaktan İsrail'i sorumlu tuttu" manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.