Dakka'da korkunç yangın: En az 43 kişi ölü, 22 yaralı

01 Mart 2024 00:01 - Güncelleme : 01 Mart 2024 00:29

Bangladeş’te 7 katlı restoranda korkunç bir yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve ambulans ekipleri, 75 kişiyi alevlerin arasından sağ kurtarmayı başardı.

Yangının, akşam saatlerinde çıktığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı belirtildi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri uzun süre mücadele etti.

43 ÖLÜ, 22 YARALI

Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında 43 kişi hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri, 75 kişiyi ise yangından sağ kurtarmayı başardı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.