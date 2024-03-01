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01 Mart 2024 00:01 - Güncelleme : 01 Mart 2024 00:29

Dakka'da korkunç yangın: En az 43 kişi ölü, 22 yaralı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan 7 katlı Kacchi Bhai isimli restoranda çıkan yangın, 43 kişinin ölümüne ve 22 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bangladeş

Bangladeş’te 7 katlı restoranda korkunç bir yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve ambulans ekipleri, 75 kişiyi alevlerin arasından sağ kurtarmayı başardı.

Dakka'da korkunç yangın: En az 43 kişi ölü, 22 yaralı - 1. Resim

Yangının, akşam saatlerinde çıktığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı belirtildi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri uzun süre mücadele etti.

43 ÖLÜ, 22 YARALI

Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında 43 kişi hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri, 75 kişiyi ise yangından sağ kurtarmayı başardı.

Dakka'da korkunç yangın: En az 43 kişi ölü, 22 yaralı - 2. Resim

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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