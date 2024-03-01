Dakka'da korkunç yangın: En az 43 kişi ölü, 22 yaralı
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan 7 katlı Kacchi Bhai isimli restoranda çıkan yangın, 43 kişinin ölümüne ve 22 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Bangladeş’te 7 katlı restoranda korkunç bir yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve ambulans ekipleri, 75 kişiyi alevlerin arasından sağ kurtarmayı başardı.
Yangının, akşam saatlerinde çıktığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı belirtildi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri uzun süre mücadele etti.
43 ÖLÜ, 22 YARALI
Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında 43 kişi hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri, 75 kişiyi ise yangından sağ kurtarmayı başardı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.