20 Nisan 2024 17:15 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 17:17
Danimarka’da havalimanı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı
Danimarka'daki Billund Havalimanı bomba ihbarının ardından tahliye edildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Danimarka’nın Billund kentindeki havalimanına bomba ihbarı yapıldı. Havalimanındaki tüm yolcular ve personel tahliye edildi. Polisten yapılan açıklamada, bomba tehdidiyle bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Polis Michael Weiss, "Tahliye sakin bir şekilde yapıldı, yolcular talimatlarımızı takip etti" dedi. Weiss, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, havaalanının ne zaman açılacağının bilinmediğini belirtti.
Polis, bomba arama köpekleri ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin bomba imha ekipleri havalimanındaki incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı