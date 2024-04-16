Danimarka'nın 'Notre Dame'ı alevlere teslim! Simge kule yıkıldı

16 Nisan 2024 11:11 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:16

Danimarka'nın 'Notre Dame'ı olarak tanımlanan, 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangında alevlerin sardığı binanın simge kulesi yıkıldı.

Yangından kurtulmaya çalışan binadakiler bir yandan da içeride bulunan bazı tarihi tabloları dışarı çıkarttı. Danimarka medyası, yangın nedeniyle binanın yakınındaki meydanın da boşaltıldığını aktardı.

Bölge sakini Henrik Grage, borsa binasındaki yangını Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nde 2019 yılında çıkan yangına benzeterek, "Bu bizim Notre-Dame’ımız" dedi.