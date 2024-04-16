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16 Nisan 2024 11:11 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:16

Danimarka'nın 'Notre Dame'ı alevlere teslim! Simge kule yıkıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın 'Notre Dame'ı alevlere teslim oldu. 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası yandı, simge kulesi yıkıldı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Danimarka'nın 'Notre Dame'ı olarak tanımlanan, 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangında alevlerin sardığı binanın simge kulesi yıkıldı.

Danimarka'nın 'Notre Dame'ı alevlere teslim! Simge kule yıkıldı - 1. Resim

Yangından kurtulmaya çalışan binadakiler bir yandan da içeride bulunan bazı tarihi tabloları dışarı çıkarttı. Danimarka medyası, yangın nedeniyle binanın yakınındaki meydanın da boşaltıldığını aktardı.

Danimarka'nın 'Notre Dame'ı alevlere teslim! Simge kule yıkıldı - 2. Resim

Bölge sakini Henrik Grage, borsa binasındaki yangını Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nde 2019 yılında çıkan yangına benzeterek, "Bu bizim Notre-Dame’ımız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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