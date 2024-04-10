DEAŞ'ın saldırı tehdidinin ardından Şampiyonlar Ligi maçlarında güvenlik artırıldı

10 Nisan 2024 09:08 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 09:32

DEAŞ, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarına ev sahipliği yapacak 4 stada yönelik Terör Saldırı tehdidinde bulundu ve "Hepsini öldür" ifadelerini kullandı. DEAŞ'ın tehditleri sonrası bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında güvenlik önlemleri ciddi oranda artırılıyor.

LONDRA POLİSİ: ÖNLEMLER ALINDI

UEFA, Madrid, Paris ve Londra’da oynanacak maçlara yönelik tehditlerden haberdar olunduğunu duyurdu. Londra polisinden Ade Adelekean, Arsenal maçı için yaptığı açıklamada maçın güvenlik içinde geçmesi için önlemlerin alındığını belirtti. Polis Adelekan, “Maçın güvenlik içinde geçmesi için takımların güvenlik ekipleri ile yakın işbirliği yapıldığını” söyledi.

FRANSA VE İSPANYA DA ALARMDA

Fransa ve İspanya'da ise içişleri bakanları konuya ilişkin açıklamalarında önlemlerin artırıldığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ''Bu sabah erken saatlerde konuştuğum polis, güvenlik önlemlerini ciddi oranda artırdı'' dedi.

UEFA: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

UEFA Sözcüsü, ilgili maçlar için yetkililerle işbirliği içinde olduklarını aktardı. Açıklamada, tüm maçların 'gerekli güvenlik önlemleri' dahilinde, planlandığı gibi oynanacağı da vurgulandı.

DEAŞ'ın saldırı çağrısında Londra’da Emirates, Madrid’deki Bernabeu ve Metropolitano stadyumları ile Paris’teki Parc des Princes hedef gösteriliyor.

PSG ÇALIŞTIRICISI: UMARIM BUNLAR YALNIZCA TEHDİTTİR

Maç öncesi basın toplantısında tehditlere ilişkin soruyu yanıtlayan PSG çalıştırıcısı Luis Enrique, ''Teröristlerin tehdidinden kim endişeye kapılmaz'' dedi. Luis Enrique, “Umarım bunlar yalnızca tehdittir ve bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

13 Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan biri Fransa-Almanya hazırlık maçının oynandığı bölgeyi hedef almıştı.

Öte yandan DEAŞ, Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası maçlarına yönelik olarak da tehdit mesajı yayınladı.