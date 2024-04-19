Deveyi sırtlayan Kazak Türkü sosyal medyada ilgi odağı oldu

19 Nisan 2024 22:01 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 22:12

MUHABİR: YUSUF ÖZGÜR BÜLBÜL / tgrthaber.com.tr

Ortalama 400-1000 kilo arasında olan develerin sırtlanması güç olsa da bir Kazak Türkü’nün deveyi sırtlayarak saniyeler boyunca yürümesi dikkat çekti. Sosyal medyaya düşen bir videoda deve sırtlayan Kazak Türkü, çevreden geçenler tarafından alkışlandı.

BEĞENİ YAĞDI

Bu etkileyici görüntü, birçok sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti. Söz konusu video binlerce kez paylaşıldı. Yorumlarda Kazak Türkü'nün gücü ve çevikliği övgüyle karşılanırken, videoya "inanılmaz", "hayret verici" ve "ilham verici" şeklinde yorumlar yağdı.

Develerin oldukça büyük ve ağır hayvanlar olduğu ve sırtlanmasının zor bir iş olduğu göz önüne alındığında, Kazak Türkü'nün başarısında geleneksel yorumlar da yapıldı.