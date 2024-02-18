Dikkat çeken uyarı: İsrail ve Hizbullah arasında topyekün savaş 'çok olası'

18 Şubat 2024 13:23 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 13:24

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık gerekçesiyle Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail'in saldırıları 135 gündür devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasıyla beraber Lübnan Hizbullah'ı da atağa geçti. 8 Ekim'den beri İsrail ve Hizbullah arasında da sıklıkla çatışmalar yaşanıyor. Lübnan, İsrail ile bir savaşa girmekten kaçınırken Lübnan Hizbullah'ı saldırılarından vazgeçmedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Tel Aviv yönetimine destek veren ABD ise Lübnan’ın güneyinde Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı mümkün olan en düşük seviyede tutmaya çalıştıklarını iddia etti. Fransız bir diplomat ise Fransa’nın Lübnan sınırındaki çatışmayı durdurma çabalarının olduğunu ve bu durumun 'tek yönlü olmadığını' söyledi.

Fransız diplomat, “Fransız yetkililerin son dönemdeki tutumları, İsraillilerin Batı Şeria’daki yerleşimcilere karşı katı olduğu, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiği yönündeydi” ifadelerini kullandı.

''TOPYEKÜN SAVAŞ OLASILIKLARI ARTIYOR''

Lübnan’daki durumun çok tehlikeli hale geldiğine dikkat çeken diplomat, “Böyle geçen her gün topyekün savaş olasılıkları artıyor. Bu nedenle Lübnan sınırında sükunetin sağlanması için Gazze’deki savaşın durmasını bekleyemeyiz” dedi.

Şarku'l Avsat'ın haberine göre Fransız diplomat, ülkesinin üstlendiği girişimin henüz arabuluculuk aşamasına girmediğini dile getirerek, “Mevcut durum, teklifin istişare için sunulması ve bunun üzerinde müzakerelerin başlatılması için gerekli altyapının sağlanması aşamasıdır” ifadelerini kullandı.

205 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu öldürüldü.

Çatışmalarda ayrıca, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.