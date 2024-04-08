Dilinde çıkan yaraların ardından 7 aylık hayat mücadelesini kaybetti!

08 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:43

Henüz 24 yaşında olan Ayla Eilert'in dilinde 'pamukçuk' gibi yaralar çıktı. Bir süre sonra da boğaz ağrısı yaşamaya başlayan genç kız doktora başvurdu. İki ay içinde iki kez farklı doktor tarafından kendisine yanlış teşhis konulması ise Ayla'yı mahvetti. Yaralar bu sırada artmaya devam etti ve ancak 3. bir doktor Ayla'ya biyopsi yaparak teşhis koydu.

DİL YARALARININ SEBEBİ CİLT KANSERİ ÇIKTI

Bir haftanın ardından doktor, Ayla'ya bir tür cilt kanseriyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Teşhis konulduktan 6 gün sonra Ayla, Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'nde dilinin dörtte birini aldırmak için ameliyat oldu.

11 saat süren operasyonda dilinin yarısı çıkarıldı ve uyluğundan alınan doku ve deri kullanılarak kısmen yeniden yapılandırıldı. Daha sonra genç kadına radyoterapi ve kemoterapiye başlamadan önce altı haftalık bir iyileşme süresi verildi.

TEDAVİNİN YAN ETKİLİERİ ÇOK ŞİDDETLİYDİ

Ameliyatın ardından Ayla, katı gıda yemeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı ve tedavi süreci radyoterapi ve kemoterapi ile devam etti. Ayla, haftalık kemoterapi seanslarının yanı sıra bir aydan biraz daha uzun bir sürede 30 tur radyasyon tedavisine katlanmak zorunda kaldı. Yan etkileri ise çok şiddetliydi: mide bulantısı, kusma, ağrı ve hatta sesinin kaybı.

KANSER VÜCUDUNUN 13 BÖLGESİNE YAYILDI

Bu süreçte umudunu kaybetmeyen Ayla, işaret dili öğrenmeye ve hediye çantaları tasarlayarak kendini oyalamaya başladı. Fakat sağlığı hızla kötüleşmeye başladı ve ağrıları dayanılmaz bir hal aldı. Kanser, omurgası, boynu, burnu ve kulakları da dahil olmak üzere vücudunun 13 bölgesine yayıldı.

Ayla teşhis konulduktan 7 ay sonra kansere yenik düştü.