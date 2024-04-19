Dışişleri Bakanlığından İsrail ve İran'a çağrı

19 Nisan 2024 13:12 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:17

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yaptığı karşı saldırıdan sonra bir kez daha itidal çağrısında bulundu ve kalıcı çatışma riski konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık açıklamasında gerilimin "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başladığına" vurgu yapıldı.

Bakanlık ayrıca uluslararası toplumun önceliğinin Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti.

''DAHA BÜYÜK ÇATIŞMA RİSKİNDEN KAÇINILMALI''

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.

Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.

Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır.