25 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:10
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Şili' açıklaması: Alınan karar yok hükmünde
Son dakika... Şili Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada söz konusu kararın yok hükmünde olduğu belirtildi.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Şili Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıması sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar yok hükmündedir. Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.''
'Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır.''
Kaynak: Anadolu Ajansı