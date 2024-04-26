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26 Nisan 2024 22:13 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 22:14

Doğu Asya ülkesi sallanmaya devam ediyor: Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem!

Doğu Asya ülkesi Tayvan’ın doğusunda bulunan Hualien şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tayvan sallanmaya devam ediyor. 3 Nisan’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Merkezi Hualien şehri olarak belirlenen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı.

Doğu Asya ülkesi sallanmaya devam ediyor: Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem! - 1. Resim

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerel saatle 02.21’de yaşanan sarsıntı başkent Taipei ve çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hualien’de 3 Nisan’da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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