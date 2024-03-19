Donald Trump sivil dolandırıcılık cezasını ödeyecek para bulamadı 

19 Mart 2024 04:17 - Güncelleme : 19 Mart 2024 04:17

Eski ABD Başkanı Donald Trump, şirketi Trump Organization ve yanı sıra bazı çalışanları, banka kredileri ve sigorta işlemleri için avantajlı şartlar sağlamak amacıyla mal varlıklarını abartılı şekilde beyan etmek suçundan mahkum edildi.

Sivil dolandırıcılık davası sonrası, Trump'a ve şirketine 464 milyon dolarlık bir ceza verildi. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Trump, bu cezayı ödemek ve varlıklarının üzerine konulacak haczi önlemek için gereken finansal güvenceyi sağlayamadı.

Trump'ın avukatları tarafından New York Temyiz Mahkemesi'ne verilen dilekçede, 464 milyon dolarlık tazminat cezasının tamamını teminat altına almanın mümkün olmadığı söylenerek, "Davalılar, 464 milyon dolarlık temyiz teminatını bulma konusunda aşılamaz zorluklarla karşı karşıyadır" denildi.

KEFİL OLACAK ŞİRKET YOK

Maddi durumu "istikrarlı" gözüken eski ABD Başkanı'nın önemli varlıklara sahip olduğu ifade edilen dilekçede, buna rağmen tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığı belirtildi.

100 MİLYON DOLARLIK ÖDEME İÇİN HAZIR

Trump'ın mal varlıklarını teminat olarak kullanmak zorunda kalabileceği belirtilirken, 464 milyon dolarlık toplam cezanın daha az bir miktarının teminat olarak kabul edilmesi talebi tekrarlandı.

Trump'ın avukatları, daha önce New York Temyiz Mahkemesi'ne başvuru yaparak toplam ceza miktarının tahsilatının durdurulması talebinde bulunmuştu. Trump'ın cezanın tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.

NELER OLMUŞTU?

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil dolandırıcılık davasında Donald Trump, Trump Organization şirketi ve bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari gelir elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlanmıştı.

Dava sonucunda Donald Trump ve şirketinde yönetici olarak çalışan oğulları Donald Jr. Trump ile Eric Trump’a toplam 364 milyon dolarlık para cezası verilmişti.

Mahkeme masrafları ve ceza faiziyle birlikte Trump’ın ödeyeceği toplam miktarın 464 milyon dolara ulaştığı kamuoyuna yansımıştı. Mahkeme ayrıca Trump'ın 3 yıl, oğullarının da ikişer yıl New York’taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmasını ve bankalardan kredi almasını yasaklamıştı. Trump ise davayı "cadı avı" ve "siyasi bir komplo" olarak nitelendirmişti.