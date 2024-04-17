Dövme yaptırdı organ yetmezliğinden hayatını kaybetti!

17 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:10

Ben Lorry isimli adam, İngiltere Kuzey Yorkshire'da sağ bacağına bir dövme yaptırdı. Fakat dövme yaptırdığı kişi oldukça acemiydi, yapılan yer ise bir evin bahçesindeki barakaydı.

Dövmenin ardından Lorry'nin sağ bacağında enfeksiyon gelişti ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Henüz 32 yaşındaki adamın ölümüyle yıkılan yakınları onun herkes tarafından çok sevilen bir kişi olduğunu dile getirdi.

Adli tabip yardımcısı Paul Appleton şunları söyledi:

"Bu enfeksiyonun, sağ bacağına yapılan dövmeden dolayı gerçekleştiğini tespit ettik. Steril olmayan bir ortamda, ruhsatsız bir sanatçı tarafından yapıldığı anlaşıldı"

DÖVMECİ SUÇLU BULUNDU

Dövmeyi yapan Tony James Learmount, Teesside Sulh Ceza Mahkemesi'nde dövme yapmak için steril olmayan ve kayıt dışı gözüken bir bahçe barakasında faaliyet göstermekten suçlu bulundu.

Enfeksiyonun başta yalnızca dövmenin yapıldığı bölgede ortaya çıktığı, daha sonra sepsisin (kan zehirlenmesi) tüm vücuda yayıldığı ve çoklu organ yetmezliğine neden olduğu belirtildi.