DSÖ’den dikkat çeken Gazze vurgusu: Tarih hepimizi yargılayacak!

21 Mart 2024 20:25 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:31

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı. Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

“TARİH BİZİ YARGILAYACAK”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan kıtlık ve çocukların açlıktan ölmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Gazze'nin kuzeyinde Refik'in açlıktan ölen ve ağır yaralanan çok sayıda çocuk ve gençten sadece biri olduğunu belirten Ghebreyesus, "Tarih hepimizi bu çocukların katlandığı zorluklardan dolayı yargılayacak." ifadelerine yer verdi.

“SORUMLULUK ABD’DE”

Ghebreyesus, Gazze için "derhal ateşkes" ile sınırsız ve ölçeği büyütülmüş insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu. Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurma sorumluluğunun ABD yönetiminde olduğunu belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürerek kendisinden hesap sormaktan aciz uluslararası topluma meydan okuduğunu söyledi.

Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin Filistin halkına yönelik saldırıların sürdürmesinin, bölgenin tamamında bir patlamaya neden olacağı uyarısında bulundu.