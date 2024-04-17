Dubai'yi sel vurdu ortaya ilginç görüntüler çıktı

17 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:49

Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden ve uçuşların ertelendi, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçildi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi açıklamasında, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi." ifadelerine yer verdi.

Mahsur kalanların tahliyesi için ordu ve polis kuvvetleri göreve çağırıldı.

En yüksek yağış miktarının El Ayn şehrinin Hatm eş-Şikle bölgesinde 24 saatten kısa sürede 254,8 milimetreye ulaşmasıyla kayda geçtiği ifade edildi.

Dün akşam saatlerine kadar ülke tarihinde "olağanüstü bir olay" olarak kayda geçen yağış miktarının, artmasının beklendiği aktarıldı.

SELDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Ülkenin farklı noktalarında yaşananlarla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir BAE'linin jet ski yapması dikkat çekti. Bazılarının ise botlarla bulundukları yerden tahliye edildiği görüldü.

Şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken metro istasyonlarında da su baskınları yaşandı.