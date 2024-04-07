Dünya basınında dikkat çeken İmamoğlu analizi: Statüsünü sağlamlaştırdı

07 Nisan 2024 12:00 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 12:14

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da milyonlarca seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Türkiye tarihine geçen seçimde uzun yıllar sonra CHP birinci parti olarak ayrılırken İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu 2. dönemi için vatandaşlardan yetkiyi aldı.

İmamoğlu'nun seçimden zaferle ayrılması dünya basınında da geniş yankı buldu. Financial Times'ın (FT) yayınladığı İmamoğlu analizinde; muhalefetin geleceği açısından hayati önem taşıyan yerel seçimlerde İmamoğlu'nun rakibi Murat Kurum'a karşı büyük bir zafer kazandığı belirtildi.

"STATÜSÜNÜ SAĞLAMLAŞTIRDI"

İmamoğlu'nun aldığı bu zaferle; 'Ülkenin gelecekteki Cumhurbaşkanı adayı olarak statüsünü sağlamlaştırdı' değerlendirmesi yapıldı.

"HER KESİMDEN OY ALDI..."

İBB Başkanı'nın çalışma masasında Nutuk ve Kuran'ın yan yana durduğuna dikkat çekilen haberde; "İmamoğlu'nun karizmatik bir kampanyacıyla daha yumuşak ve dindar bir figür arasındaki geçişleri yapabilme yeteneği, kendisine CHP'nin hitap ettiği kesimler dışındaki insanlardan da oy kazandırdı" ifadelerine yer verildi.