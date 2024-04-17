Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Japonya'da korkutan deprem

17 Nisan 2024 17:38 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:41

Deniz suyu çekilmesi deprem habercisi olarak görülse de bu bir iddia

Deniz suyu çekilmesi deprem habercisi olarak görülse de bu bir iddia

Japonya'nın sismik yoğunluk ölçeğine göre, Şikoku adasının batı kıyısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, deprem kaynaklı tsunami tehdidinin bulunmadığını bildirdiler.

Depremde yaralanan ya da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Öte yandan Japan Times'ın haberine göre, Japonya ölçeğine göre 6,4 iken Kochi ve Ehime vilayetlerinde 7 olarak ölçülmüştür.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...