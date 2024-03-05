Dünya beşik gibi! Türkiye'nin komşusu güne büyük sarsıntıyla uyandı

05 Mart 2024 09:15 - Güncelleme : 05 Mart 2024 09:27

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Vatandaşları oldukça korkutan depremin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişinin korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralandığını, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

İRAN 5,6 İLE SALLANDI

Çanakkale'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin komşu İran da sabah saatlerinde büyük bir sarsıntıyla uyandı. İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem oldu.

OLUMSUZ İHBAR YOK

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Fenuc kasabası olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.50'de kaydedildi. Depremin 80 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.