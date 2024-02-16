Dünya gündemine bomba gibi oturan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?

16 Şubat 2024 11:10 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 11:15

Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planı, büyük paniğe yol açtı. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planlarını içerdiği bildirilen bilgilerin gizliliğinin kaldırılması konusunda çağrı yaptı.

ABD istihbaratı, iddiayı ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımladı. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu iddia, İngiliz medyasında da geniş yer aldı. Başta BBC ve Daily Mail olmak üzere İngiliz medyasında yapılan haberlerde Rusya'nın uzay hamlesi "bir kıyamet senaryosu" olarak yorumlandı.

MODERN YAŞAMI İMKANSIZ HALE GETİREBİLİR

İngiliz Daily Mail gazetesi, Putin'in uzaya nükleer silah gönderme planının yalnızca ABD ve Avrupa'yı değil, Çin ve Hindistan'ı da tehdit ettiğini vurguladı. Rusya'ya ait nükleer silahın tüm iletişim ağlarını, askeri savunma sensörlerini yok edebileceği ve dünyadaki modern yaşamı neredeyse imkansız hale getirebileceği açıklandı.

"UYDU PARÇALARI DÜNYA'YA DÜŞEBİLİR VE SONUCU DEHŞET OLABİLİR"

Daily mail ayrıca uzaydaki bir savaş durumunda havaya uçurulan uyduların parçalarının Dünya'ya düşmesi gibi önemli bir risk olduğunu ve bu parçaların yoğun nüfuslu bölgelere denk gelmesi durumunda sonucun dehşet verici olduğunu da kaleme aldı.

"Rusya'nın böyle bir adım atması durumunda askeri sistemleri büyük ölçüde uzay teknolojisine dayanan Hindistan veya Çin de bunu kendilerine doğrudan bir saldırı olarak algılayabilir" ifadeleri kullanıldı.

"DELİ İŞİ"

Uzayda başlatılacak bir savaşın "deli işi" olduğunu yazan Daily Mail, Putin'in darbe ya da Lahey'e teslim edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında "son ve en iyi umudu" olduğuna inandığı kıyamet silahına sarılabileceği vurgulandı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD istihbaratının Rusya'nın bu kabiliyeti elde ettiğine dair bilgiye sahip olduğunu açıkladı. Ancak böyle bir silahın şu anda çalışır durumda olmadığını vurguladı.

Kirby, "Rusya'nın bu özel kabiliyetin peşinde koşması rahatsız edici olsa da kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit değil" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dünya gündemine bomba gibi düşen iddiayı "kötü niyetli bir uydurma" olduğunu açıkladı.