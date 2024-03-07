Dünya kavruluyor! Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık

07 Mart 2024 09:01 - Güncelleme : 07 Mart 2024 09:26

Küresel ısınma gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Buzulların her geçen gün daha da yok olduğu, sıcaklıkların her bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Dünya'yı büyük bir felaketin eşiğine getiriyor... Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümler adeta felaketin ayak izlerini gösterdi.

Copernicus'tan yapılan açıklamada; dünya genelinde geçen ay ortalama yüzey hava sıcaklığının 13,54 santigrat derece ölçüldüğü aktarıldı. Bu ölçüm, şubat ayı için 1991-2020 yılları ortalamasının 0,81 derece, 2016'da kaydedilen bir önceki en sıcak şubat ayının da 0,12 derece üzerinde olduğunu gösterdi.

Son 9 ay şimdiye kadar kaydedilen en sıcak aylar oldu. Son 12 aydaki (Mart 2023-Şubat 2024) küresel ortalama sıcaklık ise 1991-2020 ortalamasının 0,68 santigrat derece üzerine çıktı.

DÜNYA GENELİNDE REKOR SICAKLILAR DEVAM EDECEK

Avrupa'da bu yıl yaşanan kış, 1991-2020 ortalama sıcaklık değerinin 1,44 derece üzerinde seyrederek, 2019-2020 kışından sonra kaydedilen en sıcak ikinci kış olarak kaydedildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, şubat ayının sonunda kaydedilen rekor sıcaklıkların, küresel ısınmanın durdurulamaması durumunda dünya genelinde rekor sıcaklıkların devam edeceği uyarısı yaptı.

OLAĞANDIŞI YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞTI

Kuzey Sibirya, Orta ve Kuzeybatı Amerika, Güney Amerika'nın büyük bir kısmı, tüm Afrika ve Batı Avustralya'da ortalamanın üzerinde sıcaklıklar kaydedildi. Ayrıca, dünya genelinde yüzey hava sıcaklıklarının yanı sıra deniz yüzeyi sıcaklıkları da olağandışı derecede yüksek seviyelere ulaştı.

Şubat ayında 21,06 santigrat derece ölçülen ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, şimdiye kadar herhangi bir ay için kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. Ağustos 2023'te kayıtlara geçen bir önceki rekorda deniz yüzeyi sıcaklığı 20,98 derece ölçülmüştü.