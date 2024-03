Dünya onu kepenge takılan kadın olarak tanıdı! Viral olan görüntüsü, duvara resmedildi

16 Mart 2024 14:35 - Güncelleme : 16 Mart 2024 14:37

Galler'de 71 yaşındaki Anne Hughes'in bir mağazanın güvenlik kepengi tarafından havaya kaldırıldığını gösteren video geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu. Olayın yaşandığı mağazanın sahibi bu trajikomik duruma sessiz kalamadı ve kepengine Hughes'in resmini çizdirtti.

71 yaşındaki Anne Hughes, Rhondda Cynon Taf'taki Best One marketinin önünde dururken giydiği montu kepenklere sıkışınca 7 metre havaya kaldırılmış, o sırada elindeki pazar arabasını ise hiçbir şekilde bırakmamıştı. O an güvenlik kameralarına yansımış ve dükkan sahipleri tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan sonra viral olmuştu.

Hughes'in trajikomik durumu grafiti sanatçısı Tee2Sugars tarafından sprey boya ile kepenge resmedildi.

"HEMEN 'EVET' DEDİM"

33 yaşındaki sanatçı, dükkân sahipleri tarafından kendisinden eseri boyamasının istendiğini söyledi ve "Videoyu oldukça erken bir tarihte izlemiştim ve eşimle ikimiz de gülmüştük. Bu yüzden onu boyamamı isteyen mesajı gördüğümde hemen 'evet' dedim" ifadelerine yer verdi.

Sanatçı, güvenlik kamerasından aldığı bir görüntüyü referans alarak iki buçuk saatini duvar resmini sprey boyayla boyamakla geçirdi.