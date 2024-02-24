Dünyada ilk kez Hulusi Akar dile getirdi! Hibrit savaş başladı gizli ve çok hızlı ilerliyor

24 Şubat 2024 09:23 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 09:28

Geçtiğimiz haftalarda eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın "Hibrit Savaş başladı" ifadesi üzerine yeni savaş dönemi araştırıldı. Yapay zeka merkezli başlatılan içinde ekonomi, piyasalar ve toplumsal çöküşlerin yaşandığı Hibrit Savaş'ta ABD ise atağa geçti. ABD Hava Kuvvetler Komutanlığı yapay zeka bazlı sistem geliştirdiklerini açıkladı. Yapay Zeka sistemleriyle dünya ülkelerinin profil veri tabanı biriktiren ABD, saldırıları aleni bir şekilde üstü kapalı yürütme metodu olan Hibrit Savaşla yürüteceğini açıklamış oldu.

HİBRİT SAVAŞ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan makalede yer alan bilgilere göre; yeni teknolojilerin, üstü kapalı metodların, silahsız ekonomik toplumsal savaşların olduğu içinde ayaklanmaların isyanların yer aldığı uzun süreli devletlerin ekonomik çöküşe sürükleyen süreçlerin yaşanacağı genel duruma Hibrit Savaş denir. Hibrit Savaş'ta en korkutucu ifade ise terör saldırılarıdır.

Türkiye'nin yıllardır PKK başta olmak üzere daha birçok terör örgütü tarafından hedef haline getirilmesinin arka planında ise Hibrit Savaş atakları olduğu belirtildi. Bununla beraber toplumun geleneklerinde de kırılmalar da yer alıyor. Aile yapısını parçalayan detaylar, korku politikaları, sağlık saldırıları ve en çok tetiklenen ise ekonomik savaş oldu.

İLK KEZ HULUSİ AKAR DİLE GETİRDİ!

Bu konuda Hulusi Akar'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da bölgesel savaşların artacağının altını çizdi. Aynı şekilde Milli Teşkilat Başkanı İbrahim Kalın, özellikle Türkiye'nin komşu ülkelerine karşı iç savaşların artması sınır hareketlenmelerini hatırlatarak Hibrit Savaş'ın üstü kapalı ilerlediğini ifade etti. CIA Başkanı bile Orta Doğu'da bir savaşın başladığını küresel savaşın ise Batılı devletler arasında yaşanacağını belirtti.

ABD SAVAŞ BAŞLATIP KAÇIYOR!

Hulusi Akar ise bu noktada ilk kez çok net bir açıklama yaptı: "Üçüncü dünya savaşı başladı ancak kimse bu savaşları ortaya çıkarmıyor. Bulanık savaş ortamı mevcut. Savaş var mı yok mu belli değil. Bunun en büyük örneği Ukrayna-Rusya savaşı oldu."

Bu sözlerinin arka planında ise savaş meydanındaki şu ilerleyiş akıllara geldi. Ukrayna savaşının başında ABD'nin gizli bir destek vermesi ve akabinde çekilmesi, Rusya'nın elini daha da güçlendirdi. Rusya bu kez Ukrayna'nın yıllardır ilerleyişini birden kesecek saldırıyı yapmaya hazırlanmaya başladı. Ancak Ukrayna savaş sahnesinde yalnız bırakıldı. ABD'de resmen fiili savaşları başlatıp sahadan çekildiğinin kanıtı Ukrayna oldu. Öte yandan Orta Doğu'da İsrail'in Filistin'e saldırması diğer ülkeleri de ise küresel piyasalarda vurgun yaşanması da Hibrit savaşın bir örneğidir.

BATILI DEVLETLER İLK KEZ SAVAŞTA!

Hibrit Savaş'ın en belirgin özelliğini ise Güney Kore maruz kaldı. Dizi ve film sektörüne yapılan ahlak saldırısı yıllardır korudukları muhafaza sistemi bozdu. Özellikle yapımlarında uzak durulan artı 18 yapılar ve yasaklar dijital platformlarda normalleştirildi. Batılı devletlerin ise 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' algısı kırıldı. Yıllar sonra ilk kez Batılı devletler ekonomik krizin eşiğinde. Kızıldeniz'in Husiler tarafından ele geçirilmesi ötesinde köprü olan Türkiye'ye diz çökmekten çekinmeleri Hibrti savaşta ekonomik göstergedir. Tüm bunlardan en önemlisi ise sosyal medyadaki ahlak savaşı oldu. Uzmanlar sosyal medyadaki çarpıklığında Hibrit Savaş'ta aktif bir önerge olduğunu belirtti. Savaş bu kez hem dışarda hem cebimizde hem elimizdeki telefonda!