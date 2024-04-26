Dünyanın dengesi şaştı! 160 pilot balina kıyıya vurdu, onlarcası öldü

26 Nisan 2024 14:39 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:45

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'in 285 kilometre güneyindeki Dunsborough sahilinde yaklaşık 160 pilot balina topluca karaya vurdu.

South West Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (PWS), kıyıya vuran balinalardan 28’inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden yetkililer, bilim insanlarının balinaların toplu halde kıyıya vurmasının nedenlerini araştırdığını bildirdi.

Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı (DBCA), konuya ilişkin açıklamasında balinaların kıyıda 500 metrelik alana yayılan 4 sürüden oluştuğunu açıkladı.

"EKİBİMİZ HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYOR"

Açıklamada 1.5 kilometre açıklıkta 20 balinanın bulunduğu bir sürünün tespit edildiği aktarılarak, “Ekibimiz olaya güvenli bir şekilde müdahale etmek, gönüllüleri ve personeli güvende tutmak ve aynı zamanda balinaları koruyarak hareket etmek için her türlü çabayı gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Bölge Vahşi Yaşam Sorumlusu Pia Courtis, balinaların dün sabahın erken saatlerinde kıyıya vurmuş olabileceğini ifade ederek, “Pilot balinaların kıyıya vurması genellikle iyi sonuçlanmaz. Sonunda çok sayıda hayvanımız ölüyor” dedi.

NEDENİ BELLİ DEĞİL

Pilot balinaların neden kıyıya vurduğu henüz bilinmiyor. Ancak bilim insanları, hafif eğilimli, kumlu sahil veya balinaların lider balinayı takip ederek kıyıya vurmuş olabileceği üzerinde duruyor.