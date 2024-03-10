Dünyanın en çok ziyaret edilen şehriyle Türkiye zirvede! 4. sırada da turizm cennetimiz var

10 Mart 2024 13:12 - Güncelleme : 10 Mart 2024 13:20

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri, piyasa araştırma şirketi Euromonitor International tarafından listelendi. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehrinin zirvesinde Türkiye'den bir il yer aldı. Yeditepe İstanbul, geçtiğimiz yıl 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle birinci sırada. Listenin ikinci sırasında 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada bulunuyor.

Listenin dördüncü sırasında ise yine bir Türkiye şehri, turizm cenneti Antalya yer aldı.

Listede Antalya'yı Paris takip etti. Covid-19 salgını öncesi düzenli olarak dünyanın en çok ziyaret edilen şehir olarak sıralamalarda üst sıralarda yer yer alan Hong Kong bu kez 6. sırada kendine yer buldu.

2024 YILINDA İSTANBUL'DA REKOR KIRILABİLİR

En çok ziyaret edilen şehirler sıralamasında birinci olan İstanbul için 2024 yılında da ziyaretçi sayısının artması bekleniyor. İstanbul’un ilk sıraya yükselmesinin en önemli nedenlerini araştıran "Time Out" dergisi Türkiye'nin ABD ve Kanada'dan gelen gezginler için vize şartlarını gevşetmesi, göz kamaştırıcı manzaraları, kültür zenginliği, alışveriş fırsatları, tarihi zenginliği ve Asya ile Avrupa kültürünün harmanlanmasıyla birleştiğinde, şehrin giderek daha popüler hale gelmesinin bir neden olduğunu yazdı.

Araştırmada en çok ziyaret edilen ikinci şehir olan Londra'nın 18,8 milyon ziyaretçiyle bir kez daha salgın öncesi seviyesine ulaştığı, AB'den ayrılmasına rağmen İngiltere'nin başkentinin dünyanın en popüler seyahat destinasyonlarından biri olmaya devam ettiği belirtildi.

DUBAİ SON ZAMANLARIN GÖZDESİ

Dünyanın en çok ziyaret edilen üçüncü kenti olan Dubai’nin ise Burj Khalifa gibi etkileyici gökdelenleri, yaz sıcakları ve hayat tarzıyla öne çıktığı, geleneksel Arap kültürü ile modern kültürü birleştirdiği ifade edilerek son yıllarda daha popüler hale geldiği kaydedildi.

DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİRLERİ SIRALAMASI