Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı! Türkiye 8 yemekle listede yerini aldı
Yöresel tarifleri gündeme getirmesi ve dünyaya tanıtmasıyla bilinen Taste Atlas internet sitesi dünyanın en iyi yemeklerini listeledi. Listede Türkiye'den de çeşitli lezzetler yer alıyor.
Dünyanın en kapsamlı veri tabanlarından biri olan Taste Atlas, 2018 yılından bu yana 17.000'den fazla yemek, içecek, baharat, tatlı, peynir ve daha birçok kültürel mirası korumayı amaçlıyor.
Kullanıcı oyları ve uzman görüşlerini dikkate alan Taste Atlas, her yıl olduğu gibi 2024 yılının da en iyi yemeklerini seçti. Listeye giren yemekler, lezzet ve kültürel değer bakımından değerlendirildi. Tüm dünyadan yemeklerin olduğu listede Türkiye'den 8 yemek listeye dahil edilirken 1 yemek ilk 10'da yer aldı.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 LEZZETİ
10. MANTI
Mantı, baharatlı kıyma harcı ve soğanla doldurulur. Üzerine çoğunlukla yoğurt ve sarımsak sosu eklenerek tüketilir. İsmini "mantu" kelimesinden alan yemeğin kökeni, 13. yüzyılda göçebe Türk kavimlerine dayanır.
9. CARNITAS (MEKSİKA)
"Küçük etler" anlamına gelen Carnitas, Meksika'nın Michoacán eyaletinde ortaya çıkan bir yemektir.
8. TONKOTSU RAMEN (JAPONYA)
Tonkotsu, yağlı domuz suyu, taze erişte, yumurta ve domuz karnından oluşan bir ramen çeşididir.
7. PAN DE BONO (KOLOMBİYA)
Manyok nişastası, peynir, yumurta ve guava ezmesinden yapılan bir Kolombiya ekmeğidir.
6. BUTTER GARLIC NAAN (HİNDİSTAN)
Tereyağlı sarımsaklı naan, geleneksel bir Hint gözlemesidir. Un, maya, tuz, şeker ve yoğurt ile yapılır.
5. ROTI CANAI (MALEZYA)
Malezya, Endonezya, Brunei ve Tayland gibi ülkelerde pişirilen bir çeşit tavada kızartılmış gözlemedir. Roti canai hamuru tıpkı katmer gibi tekrar tekrar katlanır, böylece yemek katmanlı bir dokuya, yumuşak bir iç hamura ve çıtır bir dış katmana sahip olur.
4. ŞAŞLIK (RUSYA)
Şaşlık kuzu veya dana eti gibi marine edilmiş, şişlenmiş ve ızgarada pişirilmiş et parçalarından oluşan geleneksel bir Rus barbeküsüdür.
3. GUOTIE (ÇİN)
Guotie olarak bilinen "Çin jiaozi böreği"nin tavada kızartılmış bir çeşididir. Börek tavada kızartılırken az miktarda su eklenerek içinin ve hamurunun buharda pişmesi sağlanır. Böylece dışı çıtır içi yumuşak bir börek elde edilir.
2. PICANHA (BREZİLYA)
Picanha, Brezilya'da sıkça tercih edilen ve çok değerli olan taze kesilmiş sığır etinden yapılır.
1. NAPOLİ PİZZASI (İTALYA)
Napoli pizzası yalnızca birkaç basit malzemeyle ve yalnızca iki çeşitle hazırlanır. Sarımsak ve kekikle tatlandırılmış domates sosuyla kaplanan pizzanın renklerinin İtalyan bayrağını temsil ettiğine inanılıyor.
TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN YEMEKLER
Türkiye'den 8 yemeğin yer aldığı dünya listesinde işte yöresel yemeklerimiz...
BEYAZ LAHANA SARMASI (99. SIRA)
HÜNKAR BEĞENDİ (70. SIRA)
DONDURMA (39.SIRA)
MERCİMEK ÇORBASI (27. SIRA)
TOMBİK DÖNER (23. SIRA)