Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı! Türkiye 8 yemekle listede yerini aldı

10 Mart 2024 16:01 - Güncelleme : 10 Mart 2024 16:02

Dünyanın en kapsamlı veri tabanlarından biri olan Taste Atlas, 2018 yılından bu yana 17.000'den fazla yemek, içecek, baharat, tatlı, peynir ve daha birçok kültürel mirası korumayı amaçlıyor.

Kullanıcı oyları ve uzman görüşlerini dikkate alan Taste Atlas, her yıl olduğu gibi 2024 yılının da en iyi yemeklerini seçti. Listeye giren yemekler, lezzet ve kültürel değer bakımından değerlendirildi. Tüm dünyadan yemeklerin olduğu listede Türkiye'den 8 yemek listeye dahil edilirken 1 yemek ilk 10'da yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 LEZZETİ

10. MANTI