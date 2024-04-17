'Dünyanın en katı yasası' parlamentoda! Yeni nesle satışı yasaklandı

17 Nisan 2024 09:16 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:18

Yeni bir hastalık keşfedildi: Sadece elektronik sigara kullananlarda görülüyor!

Yeni bir hastalık keşfedildi: Sadece elektronik sigara kullananlarda görülüyor!

İngiltere hükümeti, “sigarasız jenerasyon” oluşturma planı kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklamayı hedefliyor.

Eğer yasa mevcut haliyle geçerse, bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak. Ancak yasa iktidardaki Muhafazakar Parti içinde de tartışmaya sebep oldu.

BBC’ye konuşan bazı Muhafazakar Partili vekiller, yasayı desteklemeyeceklerini söyledi.

İktidar partisi parlamentodaki oylama sırasında vekillerin istedikleri oyu kullanmakta özgür olacağını vurguluyor. Buna karşın yasanın ana muhalefetteki İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti vekillerinin oylarıyla geçmesi bekleniyor.

SİGARA İÇMEYİ DEĞİL, SATIŞINI YASAKLIYOR

Yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor.

Tütün kullanımı, İngiltere’de önüne geçilebilir ölüm sebepleri listesinde en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme karşılık geliyor.

Kalp krizi, felç, akciğer kanseri gibi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hemen hemen her dakika bir kişi hastaneye yatırılıyor.

YASA İLE SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ BASKI AZALACAK

Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere’deki sağlık sistemi üzerindeki baskının da azalacağını savundu.

Atkins, “Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bugün bu adımı atıyoruz” dedi.

Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor. Bu cezalardan elde edilecek gelir, yasanın işlerliğini sıkılaştırmak için kullanılacak.

ELEKTRONİK SİGARALARDA MERCEK ALTINDA

Yasa elektronik sigaraları da daha az cazip hale getirmeyi amaçlıyor. Buna göre, aromalar, paketlemeler ve satış üzerine de yeni kısıtlamalar getiriliyor.

Yapılan araştırmalar yasak olmasına karşın 18 yaşın altındaki beş çocuktan birinin elektronik sigara denediğini gösteriyor. Son üç yılda e-sigarayı denemiş çocukların sayısı da üçe katlandı.