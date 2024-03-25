Dünyanın en yalnız evi için teklif yağdı! Üstelik ulaşımı da çok zor

25 Mart 2024 10:01 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:30

Batı Norveç'in kuzey ucunda, Trondheim'ın batısında bulunan takımadalarının en uzağındaki adacık, uzun bir süredir kimsenin gitmediği, terk edilmiş bir yer gibiydi. Ulaşım konusunda da sıkıntılı olan adaya gitmek için iki ayrı feribot ve ardından 4 millik bir tekne yolculuğu yapmak gerekiyor. Dünyanın en yalnız evi ve bölgesi olarak bilinen yer şimdilerde ise bir hayli değerli.

2 BUÇUK KATINA SATILDI

Adadaki tek bina oldukça ürkütücü ve cılız bir eski deniz feneri bulunuyor. Bir çift, burayı gözüne kestirdi ve ne olduysa o zaman oldu. Piyasaya 36 bin sterline sürülen bölge, bu fiyatın neredeyse 2 buçuk katına yani 89 bin sterline bir çifte satıldı.

Alıcıları Andreas Bjarøy ve eşi Mona Kruse Bjarøy Oslo'nun güneyindeki Tønsberg'den olan Andreas, mülk alım satımı yapan bir firmanın ortak sahibi. Çift, senelerce bu bölgede çok sayıda vakit geçirdiklerini, işleri gereği mülklerle ilgilendiklerini anlattılar:

"Yıllar boyunca orada pek çok tatil geçirdik, bölgeyi seviyoruz ve Skalmen çevresinde çok balık tuttuk. Dolayısıyla bu bizim için çok ilginç oldu. İşimiz gereği mülklerle çok ilgileniyoruz ve projeleri seviyoruz. Her gün bir deniz feneri satın alamıyorsunuz. Onu restore ederek olması gerektiği kadar iyi bir hale getirmenin harika olacağını düşündük. Böylece bölgede kendi evimizde daha fazla zaman geçirebiliriz."

DENİZ FENERİ YÜZ YILLIK

Çift, binayı tamamen yenilemenin 'çok para' demek olduğunu biliyorlar:

"Belediye ve diğerleriyle diyalog içinde olmamız gerekiyor ama amacımız binanın en iyi durumda olması. Bunun bedava olmadığı kesin."

Öte yandan deniz fenerinin 1907 yılında inşa edildiği düşünülüyor.