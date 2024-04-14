Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatlarını kaybetti

14 Nisan 2024 16:24 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:28

Otobüsün içinde bir anda bomba gibi patladı, panikle kaçıştılar

Otobüsün içinde bir anda bomba gibi patladı, panikle kaçıştılar

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri, 62 yaşında hayatlarını kaybetti. Yerel gazetede yer alan bilgiye göre Lori ve George Schappell, 7 Nisan'da Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi'nde hayatlarını kaybetti. Ölüm nedenleri paylaşılmadı.

Schappell ikizi, 18 Eylül 1961'de Reading, Pennsylvania'da dünyaya gelmişti. İkizler, yapışık kafatasına ancak ayrı vücutlara sahipti. Lori ve George, beyinlerinin yüzde 30'unu ve kritik damarlarının büyük bölümünü paylaşıyordu.

George, aynı zamanda ayrık omurga hastası olduğu için akülü tekerlekli sandalye kullanmak durumundaydı. Lori, hareket edebilmeleri için, akülü sandalyeyi yönlendiriyordu.

George, 2007 yılında cinsiyet değiştirme tedavisine başladı. Böylece George ve Lori, doğumda aynı cinsiyete sahip olmalarına rağmen kendilerini farklı cinsiyetle tanımlayan ilk yapışık ikizler oldu.

24 YAŞLARINDAN BERİ YALNIZ YAŞIYORLARDI

İkizler, 24 yaşından bu yana tek başlarına yaşıyordu. İki kardeşin de evlerinde kendi odası vardı ve her gece sırayla birinde uyuyorlardı.

George ve Lori, aynı zamanda cerrahi olarak ayrılma fikrini de reddediyordu. 1997 tarihli bir belgeselde George, "Ayrılır mıyız? Kesinlikle hayır. Neden bozuk olmayan bir şeyi düzeltmeye çalışalım" demişti.