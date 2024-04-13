Dünyanın 'en yaşlı' yapışık ikizleri Schappell kardeşler hayatını kaybetti

13 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:35

Guinness Rekorlar Kitabı'nın yaptığı açıklamada; yapışık ikizler Lori ve George Schappell'in 62 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Schappell kardeşler, şimdiye kadar kaydedilen en yaşlı ikinci yapışık ikizlerden dokuz yıl daha uzun yaşamışlardı.

SCHAPPELL KARDEŞLER KİMDİR?

Lori ve George, 1961'de Franklin ve Ruth çiftinin çocukları olarak doğdu. Kafatasları yapışık olarak doğmuş olup, kan damarlarını ve beyinlerinin bir kısmı da dahil olmak üzere çeşitli organları paylaşıyorlardı.

AYRILMAK İSTEMEDİLER...

24 yaşında ailelerinin evinden ayrılarak bağımsız bir hayat sürdüler. 2007'de, George'un transseksüel olduğunu açıklamasıyla birlikte, farklı cinsiyetlerde olan ilk yapışık ikizler olarak tanındılar. Hayatlarının bir noktasında ayrılmak isteyip istemedikleri sorulduğunda, ikisi de 'hayır' yanıtını verdi.