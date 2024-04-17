Dünyayı tedirgin eden bir hamle daha! 450 asker gönderildi, atışlar peş peşe yapıldı

17 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:07

Tüm dünya İran-İsrail arasında yükselen gerilime odaklanmışken başka bir haberde Kore Yarımadası'ndan geldi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore sınırındaki Cheorwon bölgesinde büyük bir askeri tatbikat yaptı.

Yonhap'ın aktardığı haberine göre; Güney Kore ordusu, deniz piyadelerinin de katılımıyla askeri tatbikat yaptı.

TATBİKAT, KUZEY KORE TEHDİDİNE KARŞI DÜZENLENDİ

Düzenlenen topçu atışı tatbikatında; kara ve deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. 450 askerin katıldığı tatbikatın Kuzey Kore tehdidine karşı caydırıcılığı artırmak için düzenlediği aktarıldı.

ÇİN'DEN DİJİTAL TEKNOLOJİ ALDINĞI İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore hükümetinin, ülke nüfusunu daha yakından izleyebilmek ve vatandaşlar üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak amacıyla Çin'den dijital teknoloji ithal ettiği ileri sürüldü.

Kuzey Kore ile ilgili haberler ve analizler içeren "38 North" internet sitesinde, ülkede dijital alandaki gelişmeleri inceleyen, 100 Kuzey Kore vatandaşının katılımıyla düzenlenen anketler ve ülkeden kaçan 40 kişiyle yapılan mülakatlara dayandırılan bir rapor yayımlandı.