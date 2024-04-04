Ekstrem hava şartları pencereleri kopardı insanlar binalardan uçtu!

04 Nisan 2024 15:30 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 15:54

Çin'in Ciangsi eyaletinde bulunan şehirlerin çoğunda ekstrem hava koşulları baş gösterdi. Şiddetli, yağmur, dolu, fırtına en az 7 kişiyi öldürdü. En az 93 bin kişinin etkilendiği hava şartları yüzünden 11 yaşındaki bir çocuğun da aralarında olduğu 3 kişi yüksek katlı apartmandan düşerek hayatını kaybetti.

Nanchang'daki binada bulunan iki dairenin kapı büyüklüğündeki pencereleri ise rüzgar nedeniyle parçalanarak söküldü.

PENCERELER KOPTU İNSANLAR APARTMANDAN UÇTU

Yetkililer, apartmandan düşen üç kişinin düşüşüyle ilgili koşulları araştırmaya başladı.

Binanın 20. katında oturan Şu isimli adam, oturma ve yatak odası pencerelerini uçuran rüzgarın 64 yaşındaki annesi ve 11 yaşındaki oğlunu daireden dışarı savurduğunu South China Morning Post'a anlattı.

CESEDİ BİNANIN DİBİNDE BULUNDU

Üçüncü kişi ise 60 yaşındaki bir kadındı. Wan adındaki eşi, kadının 11. kattaki yatak odasının penceresinden dışarı çekildiğini söyledi. Adam, fırtınadan zarar görmeyen bir odada uyuduğu için hayatta kaldığını belirtti. Evin her yerini çılgınca arayan Wan, sonunda tavandan yere kadar uzanan oda penceresinin tamamen patladığını fark etti.

Adamın eşinin binadan nasıl savrulduğuna ilişkin ayrıntılar belirsizliğini koruyor. Ancak Wan daha sonra eşinin cesedini binanın dibinde buldu.

Wan, "Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım" dedi.