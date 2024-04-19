Ekvador'u sarsan suikast! 2 günde 2 belediye başkanı öldürüldü

19 Nisan 2024 22:21 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 22:23

Ekvador'da 2 Belediye Başkanı 48 saat içinde suikastle öldürüldü. Saldırılardan biri El Oro eyaletine bağlı Portovelo kasabası Belediye Başkanı Jorge Moldonado'ya düzenlendi. Moldonado, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ekvador Belediyeler Birliği (AME) yaptığı açıklamada, son 2 günde iki belediye başkanının öldürüldüğünü vurguladı. Saldırganların motivasyonları ve kimlikleri henüz bilinmiyor. And eyaletine bağlı Azuay kasabasının Belediye Başkanı Camilo Ponce Enriquez de 17 Nisan'da silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Ekvador basınında çıkan habere göre, her iki belediye başkanı da yasa dışı madencilik faaliyetleriyle ilgilenen suç çetelerince öldürüldü. Ekvador'da San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia ile Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, 25 Mart'ta uğradıkları suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Ülkenin en genç belediye başkanı 26 yaşındaki Garcia ile Loor, seyahat ettikleri araçta ölü bulunmuştu.